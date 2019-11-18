İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı Kapora verdiği şahıs kayıplara karıştı

Eskişehir’de, internet üzerinden bir araç satın almak isteyen vatandaş, 200 lira dolandırıldı.

Alınan bilgilere göre; H.U. (31) isimli şahıs, ikinci el bir alışveriş uygulamasında satılık olarak ilanı koyulan bir aracı gördü. İlanı veren şahısla irtibata geçen H.U., satılık araç için 200 TL kapora gönderdi. Bir süre irtibata geçtiği şahıstan haber alamayan H.U. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.