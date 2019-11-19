45 yıl sonra öğretmenlerine ‘Ahde - Vefa’ çeşmesi

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye Köyü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, 45 yıl sonra bir araya gelip öğretmenleri adına çeşme yaptırdılar.

19681975 yılları arasında Zemzemiye Köyü İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Neşet ve Melihat Akıncı’nın adına ve anısına öğrencisi Abdurrahman Ersoy ve Zemzemiye Köyü Muhtarı Yasin Göncekli’nin katkıları ile Zemzemiye köyünde yaptırılan ‘Ahde Vefa’ çeşmesinin açılışı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. 45 yıl sonra öğretmenleri ile bir araya gelen öğrencilerin buluşmasında çok duygulu ve heyecanlı anlar yaşandı.

Eskişehir'in Şirintepe mahallesinde yeni kurulan Zemzemiye Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ersoy, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''19681975 yıllarında Zemzemiye köyümüzde görev yapan öğretmenlerimiz Neşet Akıncı ve Melihat Akıncı, eğitim ve öğretim yönünde başarılı görev yaptılar. Okuttukları öğrencilerin hepsi bir meslek sahibidir. Bu öğretmenlerin köyümüze çok emeği geçtiğinden 'Akde Vefa' örneği göstererek onlar adına köyümüze çeşme yaptırdık. Onların adı bu yaptırdığımız çeşme ile yaşatmış olduk'' dedi.

45 yıl önce öğretmen Neşet Akıncı ve Melihat Akıncı’nın öğrencisi olan Abdurrahman Ersoy ise ‘Ahde Vefa’ çeşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Birçok öğrencide büyük emekleri olan öğretmenlerimiz; görev yaptığı yıllarda tatil günlerinde dahi öğrencilerinin başarısı için büyük özveriyle çalıştılar. O yılları, birlikte yâd ettik. Davetimize icabet eden ve bizim bugünlere gelmemize katkı sağlayan öğretmenlerimizin emeğini karşılamaz ama, öğretmenlerimiz adına ve anısına köyümüze hayrat çeşmesi yaptırdık. Köyümüze de hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Öğretmen Neşet Akıncı da yaptırılan çeşme için çok duygulandığını anlatarak, ‘’Zemzemiye köyündeki bu buluşmadan çok duygulandım ve kalpleri sevgiyle yoğrulan güzel insanların yetişmesine vesile olabilmek bizleri çok mutlu etti. Öğrenciler, öğretmenlerinin evlatlarıdır, hayırlı evlatlar yetiştirmişiz ki; adımızı bu çeşme ile ölümsüzleştirdiler. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Köy Muhtarı Yasin Göncekli ve öğrencileri tarafından; Neşet Akıncı ve Melihat Akıncı’ya, 45 yıl önce öğrencilere yapmış oldukları emek ve katkılar için onur plaketi verildi. Törene köy halkı ve öğretmenlerin kızları Yasemin ve Şule Akıncı da katıldı.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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