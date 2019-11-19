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(özel) Black Friday indirimleri konusunda bu uyarılara dikkat TÜKDES Genel Başkanı Süleyman ...

İHA

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, özellikle giyim ve teknoloji sektöründe sözde indirim adı altında fiyatları yüksek göstererek aynı fiyattan satan mağazalar ve internet siteleriyle ilgili tüketicilerin sahip oldukları hakları anlattı.
Son yıllarda çoğu mağaza ve internet sitesi 'black friday' yani 'kara cuma' adı altında müşteri çekmek ve ürün satabilmek için birçok üründe indirim yapıyor. İndirim kampanyaları, mağazaların satışları arttırmak için kullandığı stratejilerin en başında geliyor. İndirim günlerini fırsat bilen bazı firmalar da sözde indirim yaparak tüketicilerde kafa karışıklığına sebep oluyor. Özel gün ve sezon indirimleri vatandaşların ilgisini çekerken, yıl boyu vitrinlerden düşmeyen indirim yazıları tartışmalara neden oluyor. Konuyla ilgili İHA mikrofonuna konuşan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, üründe indirim yapılmadığını fark eden tüketicilerin ne yapmaları gerektiğini anlattı.
"Satıcı indirim yapıldığını ispat edemezse tüketicinin aldığı fiyat üzerinden indirim yapmak zorundadır"
Alacağı üründe indirim etiketi olmasına rağmen indirim yapılmadığını fark eden tüketicinin, tüketici hakem heyetine başvurarak hakkını arayabileceğini ifade eden TÜKDES Genel Başkanı Bakal, "Bilinçli tüketici alışveriş yapmadan önce ihtiyaç listesi hazırlar. Daha sonra bu ihtiyaç listesini kontrol eder ve indirimli satışların zamanını bekler. Diyelim ki tüketici bir ayakkabı alacak ve alacağı ayakkabının fiyatı 100 lira olsun. Ayakkabıda indirim olmadığı için almadı ve indirimin olmasını bekledi. Bazı yerlerde indirimli satışlar geldiğinde de yüzde 70 indirim denilen ayakkabının fiyatı yine 100 lira olarak görülebiliyor. Bizim burada tüketiciye tavsiyemiz, Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 54. Maddesi ve Etiket Yönetmeliği’nin 11. Maddesi gereğince kendine verdiği hakkı kullanmasıdır. Bu hak nedir? Tüketici 100 liralık malı aldığında etikette yüzde 70 indirim yapıldığı yazıyorsa, tüketici de yüzde 70 indirim yapılmadığını biliyorsa tüketici hakem heyetine gidebilir ve şikâyetçi olabilir. Daha sonra tüketici hakem heyeti satıcı ve sağlayıcıdan ürüne yüzde 70 indirim yapılıp yapılmadığını kanun ve yönetmelik gereği sorar. Satıcı indirim yapıldığını ispat edemezse tüketicinin aldığı fiyat üzerinden yüzde 70 daha indirim yapmak zorunda kalır" diye konuştu.
"Aç, yorgun ve uykusuz alışveriş yapmayın"
Tüketicilere alışveriş yapmadan önce tavsiyelerde bulunan Bakal, aç, uykusuz ve yorgun alışveriş yapılmaması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Bakal, "Tüketiciler indirimler konusunda çılgınlığa kapılmamalı ve fiyatları kontrol edip alışveriş yapmalıdır. Tüketiciler aldanmamak için fiyat araştırması yapıp ihtiyaç listesi belirlemeliler. Aç, yorgun ve uykusuz alışveriş yapmaya çıkmamalılar. Örneğin cumartesi ve pazar günleri yoğun bir şekilde alışveriş yapılıyor. Tüketici bu günlerde ihtiyacını belirlemeden çıkarsa ihtiyacı olmayan ürünleri de alır ve yüksek fiyatta alır" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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