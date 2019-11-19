Özel gereksinimli çocuklar tren ile buluştu ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Ben Türk toplumunu empati yapmaya davet ediyorum” Uz. Dr. Sinan İbiş, “Amacımız Türkiye’deki özel çocukları hayatımıza dahil etmek”

‘Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim’ projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar tren ile tanıştırılarak Eskişehir’e getirildi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor Sinan İbiş’in koordinasyonunda gerçekleştirilen proje ile özel gereksinimli çocuklar tren ile buluşturularak Eskişehir’e getiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve Tümgeneral İsmail Günaydın ise ilk defa tren ile seyahat eden çocukları Eskişehir Tren Garı’nda karşıladı. Burada projeye verdikleri desteklerden dolayı Rektör Şenocak ve Tümgeneral Günaydın’a teşekkür belgeleri takdim edildi.



“Amacımız Türkiye’deki özel çocukları hayatımıza dahil etmek”

Teşekkür belgesi takdiminin ardından konuşan Uzman Doktor İbiş, amaçlarının Türkiye’deki özel çocukların herkes tarafından bilinerek hayatlarının içine dahil edilmesi olduğunu ifade ederek, “Ulaştırma Bakanlığınca yürüttüğümüz engelsiz ulaşım, engelsiz turizm ve engelsiz yaşam projesi için ikinci adım olarak Eskişehir’e geldik. Bu projede her seferde 20 özel çocuğumuz, yardımcıları ve sivil toplum liderleri ile çocuklarımızı hızlı tren ile tanıştırdık. Amacımız Türkiye’deki özel çocuklarımızın herkes tarafından farkında olunması, onları hayatımızın içine dahil etmek. Biz neyi hak ediyorsak onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Bunun için bizler buradayız” dedi.



“Kendi çocukları olarak görmelerini istiyorum”

Türk toplumundan empati yapmasını ve böylece özel çocuklara daha şevkatli yaklaşılabileceğini aktaran ESOGÜ Rektörü Şenocak, “Osmangazi Üniversitesi olarak bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, evlatlarımız. Onlar bizim üzerlerinde titizlikle durmamız gereken insanlarımız, güzel gerekli insanlarımız. Ben Türk toplumunu empati yapmaya davet ediyorum. Kendi çocukları olarak görmelerini istiyorum. O zaman bu çocuklarımıza daha şevkatli, daha kalbi duygularla yaklaşacaklarına inanıyorum. Sadece biraz empati diyorum” açıklamalarında bulundu.

Son olarak konuşan Tümgeneral Günaydın ise şu cümleler kullandı:

“Biz de bu gün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak, hava kuvvetleri olarak çocuklarımız ile beraber olacağız. Onlarla çok güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Hava kuvvetlerinin bir gününü onlarla beraber paylaşacağız.”

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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