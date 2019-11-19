Eskişehir’den sis manzaraları Görüş mesafesi sabah saatlerinde 20 metreye kadar düştü

Eskişehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Kentin birçok noktasında etkili olan sis, güzel görüntüler oluştururken sürücülere de zor saatler yaşattı.

Eskişehir genelinde sabaha karşı oluşan ve öğle saatlerinde de etkisine devam eden sis nedeniyle kent sakinleri zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde özellikle sabah saatlerinde görüş 20 metreye kadar düştü. EskişehirAnkara, EskişehirBursa ve EskişehirKütahya karayollarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini arttırarak, olası kazalar için tedbir aldı. Sürücüler de sis farlarını açarak trafikte daha dikkatli ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan sisle karşılaşan vatandaşlar ise, kenttin bu aylarda özellikle sabah saatlerinde sisli olduğu belirterek, sisin şehirde hoş bir manzara oluşturduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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