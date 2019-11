‘Devlet Kavramı’ ve ‘Millet Olma’ paneli

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut ve Eskişehirli eğitimciyazar Ahmet Urfalı’dan, düzenlenen ‘Devlet Kavramı’ ve ‘Millet Olma’ paneline katıldı.

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği'nin eğitim salonunda her hafta verilmekte olan konferans ve panellere devam edildi. ‘’Millet Olma’’ ve ‘’ Devlet Kavramı’’ konularının işlendiği panel, katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. Düzenlenen Panele; ESİAD Başkanı Aydın Bandırma, Prof Dr. Can Özgür, Prof. Dr. Nevzat Kıraç, Dr. Sırrı Kabadayı, Tülomsaş Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Aladdin Sarı ve geniş bir dinleyici kitlesi katıldı.

Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; İrem Çam tarafından Cahit Külebi’nin 'Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda şiiri okundu. İrem Çam’ın duygulu ve içten şiir okuyuşu, katılımcılardan beğeni aldı. Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam; ‘’Sinerji Hareketi olarak 'Millî Mücadele’nin 100. Yılı' münasebetiyle, hazırladığımız projenin beşinci etkinliğini bu panelle gerçekleştiriyoruz. Bu yöndeki etkinliklerimiz her hafta devam edecektir’’ dedi.

Etkinliğin panel bölümünde; Eskişehirli eğitimciyazar Ahmet Urfalı “Devlet Kavramı’’, Prof. Dr. Kemal Yakut “Millî Mücadele ve Millet Olma” konularında bilgilendirme yaptılar.

Urfalı; ‘’Devlet kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş olup “tedavül eden”, “elden ele geçen” anlamlarını taşımaktadır. Türkçe’de devlet kavramı ‘’il’’ kelimesiyle karşılanmıştır. Göktürk Yazıtlarında devlet kavramı ‘’il’’ kelimesiyle karşılanır. İl sözü aynı zamanda sulh, barış da demektir. İlci (Elçi) barışçı demektir’’ dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut ise, 'Çok uluslu, çok kültürlü, çok hukuklu ve çok dinli bir imparatorluktan milli devlete geçişi' konusunu ele aldı. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern anlamda Türkiye’de milliyet fikrinin doğuşunun ve gelişimin izini süren Prof. Dr. Kemal Yakut, ‘’Yusuf Akçura’nın “Üç Tarzı Siyaset” eserini’’ irdeledi. Yakut, ‘’Akçura’nın etnisite, Ziya Gökalp’ın ise kültür üzerinden millet ve milliyetçiliğe yaklaştığını’’ ifade etti.

Ayrıca Prof. Dr. Yakut, ‘’1869 tarihli Osmanlı Vatandaşlık Kanunu’ndan başlayarak, Türkiye’deki anayasalarda vatandaşlığın tanımı üzerinde’’ durdu. Son olarak Yakut, ‘’Mondros Mütarekesinden sonra vatan, millet ve milliyet kavramlarının nasıl ele alındığını’’ açıkladı.

Yoğun bir ilginin bulunduğu panel etkinliği; Yücel Kıran ile Dr. Sırrı Kabadayı tarafından panelistlere, teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.