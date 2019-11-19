İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Üzerinde kardeşinin kanı vardı: 'Annesizlik böyle bir şey'

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.

Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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