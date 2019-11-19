Tepebaşı personeline iş sağlığı eğitimi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimlerle, belediye personelleri iş sağlığı konusunda bilinçlendiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, bünyesinde yer alan personellerine yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Son olarak eğitimler kapsamında kadrolu ve Tepebaşı A.Ş. bünyesinde bulunan personele, Belediye Meclis Salonunda “Temel İş Sağlığı Eğitimi” veriliyor. İşyeri Hekimi Dr. Hidayet Açar tarafından verilen eğitimde personel; meslek hastalıklarının sebepleri, ilkyardım, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim konularında bilgilendiriliyor.

Diğer yandan 15 Kasım’da başlayan ve hafta içi her gün verilen eğitim, 29 Kasım Cuma günü sona erecek

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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