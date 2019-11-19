Başkan Bozkurt’tan Demirci’ye ziyaret

Üzerinde kardeşinin kanı vardı: 'Annesizlik böyle bir şey'

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci’ye iadei ziyarette bulundu.

Gerçeklenen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci’ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt, günün anısına Demirci'ye flografi tekniği ile yapılmış lale motifli tablo hediye etti. Demirci’de, Başkan Bozkurt’un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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