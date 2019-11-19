Arıköy’de son ders zili çaldı Eğitimlere katılan 167 öğrenciye sertifikaları verildi Başkan Kazım Kurt: “Arıcılıkta Türkiye’nin geleceği tarım ve gıda politikalarına bağlı”

Odunpazarı Belediyesi’nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Arıköy Projesi’nde son ders zili çaldı. Sezon kapanışına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, arıcılıkta Türkiye’nin geleceğinin tarım ve gıda politikalarına bağlı olduğunu söyledi.

Odunpazarı Belediyesi’nin konunun uzmanları, demokratik kitle örgütleri ve akademisyenler ile iş birliği yapılarak hayata geçirdiği Arıköy’de son ders zili çaldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) yapılan sezon kapanışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arıköy Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Arıköy’de sezon kapanışında da eğitime devam edildi. Eğitmenler Rıdvan Özdemir ana arı yetiştiriciliği; Gökhan Yılmaz arı sütü; İsmail Özkara ise arı zehri konularında katılımcılara ders anlattı. Derslerin ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arıköy yönetim kurulu başkanı ve üyeleri Arıköy’deki eğitim öğretim dönemini değerlendiren konuşmalar yaptı.



“Arıköy, bir okuldur”

Sezon kapanışında konuşan Başkan Kurt, Arıköy’deki teorik ve pratik eğitimin yaklaşık 8 ay sürdüğünü anlattı.

Bu eğitimlerden öğrenciler kadar Odunpazarı Belediyesi’nin de çok şey öğrendiğini söyleyen Başkan Kurt, “Aslında büyük bir iş olan Arıcılık, çok hafife alınan, basitçe geçiştirilmeye çalışılan uygulamalar ile yürümemeli. Arıköy, bir okul oldu. Eğitimlere başlarken hocalarımız bize, bunu bir köy enstitüsü modeli ile hem pratik hem de teorik eğitimin birlikte gerçekleşeceğini söyledi. Ben de zaman zaman eğitimlere katılarak gözlemeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Kurt, gelecek dönemde de arıcılık eğitimlerinin devam edeceğini kaydederek, “Seneye bu işe devam edeceğiz, eksik gördüğünüz şeyler varsa, bize söyleyin. Doğru iş yapalım ki Türkiye’ye katkımız olsun. Sadece üreteceğimiz Arı ürünlerinin değil, Türkiye’nin gıda politikalarının eğitimini yapalım. Nasıl dışa bağımlılıktan kurtuluruz, çevreyi nasıl daha sağlıklı hale getiririz ve insanlarımıza temiz, sağlıklı gıdayı nasıl üretiriz? Tüm bunların değerlendirmesini yapmamız lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından 2019 yılında eğitimlerine devam eden ve sertifika almaya hak kazanan 167 öğrenciye sertifikaları verildi.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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