Sokak hayvanına eziyet eden şahısları uyarırken darp edildi

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir şahıs, yol kenarında duran köpeğin üstüne araç süren bir grubu uyarması neticesinde 4 kişi tarafından darp edildi.

Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesinde yaşandı. 17 Kasım saat 18.00 sıralarında A.S.A. (37) isimli şahıs, yolun kenarında duran köpeğin üzerine araç sürüldüğünü gördü. Daha sonra A.S.A, aracı durdurarak, sürücüyü ve araç içerisindeki şahıslar uyardı. Bu esnada, H.İ.N. (33), M.A. (33), G.E. (45), S.Ş. (31) isimli şüpheliler, kendilerini köpek konusunda uyaran A.S.A.’yı darp etti.

Öte yandan olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, haklarında ‘Kasten Yaralamadan’ işlem yapıldı.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.