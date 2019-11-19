Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir´de yakalandı

ESKİŞEHİR´de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, polis ekiplerince saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Evlere yapılan baskınlarda `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan aranan muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin ardından İzmir´e gönderileceği belirtildi.
ESKİŞEHİR
19 Kasım 2019 Salı
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