Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu coşkulu konseri

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu’nun düzenlediği konser Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kültürel Etkinlikler Dersi (KÜL199) kapsamında gerçekleştirilen konserin şefliğini Öğr. Gör. Murat Göktaş üstlenirken, kanunda Doçent Esra Berkman, tamburda Öğr. Gör. Meriç Düzbaş, piyanoda Doçent Lilian Tonella Tüzün, kemanda Tamer Çakallı ve udda Can Delikçi yer aldı.

Konserde Tolga Zafer Özdemir’den “Likya Dede Balesi’nden Kesitler”, “Karşılama”, “Aganta Burina Burinata”, “Cem”, “Prulliyaş”, Enis Gümüş’ten “Başına Bağlamış Astar’dan”, Uğraş Durmuş’tan “Haliç’te No. 8”, Semih Korucu’dan “Melioristik Etüdler” (ilk seslendiriliş), “Durağan Olan & Ötekine Kapalı Olan”, “Geçirgen Olan & Farklı Olanların Uyumu”, “Birarada ama Ayrı Yürünen Yollar & Ben ve Öteki” ve “Diyalektik Dönüşümler” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

ESKİŞEHİR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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