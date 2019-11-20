Eskişehir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 5’i çocuk 8 yaralı

Eskişehir’de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, EskişehirKütahya karayolunun 26’ıncı kilometresinde 03 SE 750 plakalı minibüs, tırın arka dorsesinize henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde bulunda 5’i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ESKİŞEHİR
20 Kasım 2019 Çarşamba
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