Eskişehir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 5’i çocuk 8 yaralı

Eskişehir’de bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, EskişehirKütahya karayolunun 26’ıncı kilometresinde 03 SE 750 plakalı minibüs, tırın arka dorsesinize henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde bulunda 5’i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.