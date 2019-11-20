Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı sona erdi

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı, son gün düzenlenen Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) konulu panelle son buldu.

Panelde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülsün Meriç, Prof. Dr. Volkan Yüzer, Doç. Dr. Elif Toprak, Doç. Dr. Asuman Nurhan Şakar ile Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Celal Murat Kandemir ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Şahin konuşmacı olarak yer aldı. AUDAK’ın kuruluş amacının anlatıldığı panelde, kuruluştan sonraki süreçler hakkında bilgiler verildi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Volkan Yüzer, teknolojinin eğitim sistemindeki etkilerinin altını çizdi. Prof. Dr. Yüzer, “Yaşanan dijital dönüşümünü ister istemez eğitimde de görüyoruz. Teknoloji açık ve uzaktan öğrenim için gerekli şarttır; ancak yeterli şart değildir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Volkan Yüzer, uzaktan öğrenimin kalitesini artırmanın yollarını hedeflediklerini belirtti.

AUDAK ile ilgili başlattıkları sürecin zorluğundan bahseden Prof. Dr. Gülsün Meriç, “Elimizde yurtdışından ve Türkiye’den örnekler vardı; ama bizim farkımız uzak ve açıktan öğrenme programları olduğu için yüz yüze eğitimle olan programlarla farkımızı ortaya koymamız gerekiyordu. Bazen bir cümleyi iki gün tartıştığımız anlar oldu” dedi.

Doç. Dr. Elif Toprak ise açıköğretim fakültelerini iyileştirme amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Açık ve uzaktan öğrenmenin organizasyonu, yönetimi ve durum değerlendirmesinden sonra kullanılması gereken materyallerin nasıl geliştirileceği ve değerlendirileceği üzerine yöneldik” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin belli standartlar ölçüsünde olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Celal Murat Kandemir, “Uzaktan eğitim merkezlerinde ortak bir takım ölçütlerin belirlenmesi ve en azından minimum gereksinimlerin karşılanmasının önemli olduğunu düşündük ve uzaktan eğitim merkezlerine de yol gösterici olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Musa Şahin uzaktan eğitimin kaliteli olması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “ilerleyen dönemlerde uluslararası akredite olmuş diplomalar verilmeye başladığında, hepimiz için mutluluk ve gurur verici bir durum yaşamış olacağız” dedi.

Konferans sonunda bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yücel Güney şunları söyledi:

“Yapılan bu çalışmada en önemli şey her yaptığınızın öncelikle ARGE’sini yani yapılan işleri bir proje ve araştırma sonucunda yönetmek çok önemli. Bu konferansın sonucundaki her türlü sunumu dikkatle değerlendirmek ve sonrasında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemimizde yeni atılımlar yapmaya vesile olur mu diye bakmak isterim.”

Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı, konferans sonra çektirilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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