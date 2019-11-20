Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğrencilerle münazaraya katıldı “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Katılım Süreci” temalı münazarada konuşan Çomaklı; "Böyle etkinlikler yeni fikirleri ortaya çıkarmada çok fayda sağlıyor”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Katılım Süreci” temalı münazaraya katıldı.

Öğrenci Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirilen etkinlikte, kulüp üyelerinden oluşan 4 kişilik takımın karşısında Prof. Dr. Çomaklı’nın yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık bulundu. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin argümanlara dayalı bir münazara gerçekleştiren taraflar; ekonomi, nüfus gibi konuların yanında Türkiye’nin küresel çaptaki başarılarına değindi.



Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Böyle etkinlikler yeni fikirleri ortaya çıkarmada çok fayda sağlıyor”

Tartışma ortamlarının, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve sabit düşüncelerden uzaklaşma noktasında faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Bu tür etkinlikler, fikirlerin ortaya çıkması ve savunma tekniklerin öğrenilmesini sağlıyor. Münazaralarda insanlar konuşunca, fikir saplantılarının olmaması gerektiği de belirginleşiyor. Bazen hoşunuza gitmeyen şeyleri de savunmak zorunda kalıyorsunuz. Taktik ve strateji geliştirmeyi gerektiriyor. Beyin fırtınası gibi bir durum meydana geliyor. Bu güzel etkinlik için arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bence çok faydalı oldu” diye konuştu.



Necmettin Yüşen: “Karşılıklı olarak fikirlerimizi paylaştık ve tartıştık”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın, münazara tekliflerini kabul etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü Başkanı Necmettin Yüşen, “Haftalık olarak münazara eğitimi ve maçları yapıyoruz. Kendisiyle münazara yapmak istediğimizi Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya ilettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve bugün olan etkinliğimize katıldı. Karşılıklı ekipler olarak fikirlerimizi paylaştık ve tartıştık. Kendisine ve çok değerli ekibine bize katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte tekrar münazara yapma noktasında bir teklifimiz daha oldu. Seve seve ona da katılacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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