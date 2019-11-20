Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1821 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Defense & Security 2019 fuarında TEI standı yoğun ilgi gördü.

68 ülkeden 15 binin üzerinde katılımcının kayıt yaptırdığı, bölgenin en önemli savunma sanayi fuarlarından olan etkinlikte; Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland Genelkurmay Başkanı Ponpipaat Benyasri, Malezya Genelkurmay Başkanı Zainal Abidin, Filipinler Genelkurmay Başkan Yardımcısı Erickson R. Gloria ve çok sayıda katılımcı TEI standını ziyaret ederek başta TEIPD170 turbodizel havacılık motoru olmak üzere özgün motor projeleri hakkında TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’ten bilgi aldılar.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektör şirketleri tarafından “millî katılım” gösterilen fuarda TEI’nin yanı sıra Türkiye’den 30 firma daha yer aldı.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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