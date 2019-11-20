Özel yetenekli öğrencilerde mükemmelliyetçilik konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Özel Yetenekli Öğrencilerde Mükemmelliyetçilik” başlıklı panel, Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Arş. Gör. Ömer Faruk Tamul’un konuşmacı olduğu etkinliğe üstün yetenekli öğrencilerin aileleri katıldı. Panelde, mükemmelliyetçilik nedir, nasıl ortaya çıkar, kaynakları nelerdir ve üstün zekalı bireylerde mükemmelliyetçilik nasıl görülür sorularına cevap arandı. Etkinlikte ayrıca, Arş. Gör. Ömer Faruk Tamul, çocukların mükemmelliyetçilik durumları ve ebeveynlerin onları nasıl algıladığı ile ilgili konuları incelediği bir çalışmasından bazı bulgular paylaştı.



Mükemmeliyetçi davranışların sergilenmesinde anne babanın tutumu önemli

Konuşmasında mükemmeliyetçiliği oluşturan etkenlerden bahseden Arş. Gör. Tamul, bu etkenleri; genetik etkenler, sosyal hayatın her alanındaki ödül ve pekiştireçler, ceza, model alma ve bilgi sahibi olma olarak sıraladı. Tamul “Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bilgi sahibi olma etkeni de önemli bir rol kazanmış durumda. Çocuklar, artık teknolojik mecralardan iyiyi, kötüyü ve güzellik bilgisini öğreniyorlar ve bunu öğrendikçe mükemmeliyetçi davranmaya yönlendiriliyorlar”dedi.

Üstün yetenekli çocukların mükemmeliyetçi bir tutum sergilemelerinde özellikle anne ve baba rollerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Arş. Gör Tamul, “Anne babanın tutumu bütün bu etmenlerin yanında çok daha önemli bir konu. Anne ve babanın gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmaları ister istemez çocuğu mükemmeliyetçi olmaya yönlendiriyor. Bu anlamda ailenin çocuğu tanıması çok daha önemli. Sosyal öğrenme meselesini de bu başlık altında inceleyebiliriz. Çünkü, çocuk mükemmeliyetçi olmayı anne babasından da öğreniyor. Beklentiler noktasında ailenin çocuğunu tanıması önemliyken, sosyal öğrenme ile birlikte artık ailenin kendini de tanıması önemli bir hale gelir” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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