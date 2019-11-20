Devabil Kara, Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile Eskişehirliler ile buluştu Başkan Kazım Kurt: “Odunpazarı Belediyesi sanata sonuna kadar destek olacak”

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna Devabil Kara’nın Ara Durum Sentezi adlı resim sergisi ile devam ediyor. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediyesi sanata sonuna kadar destek olacak” dedi.

Açıldığı günden beri birbirinden eşsiz sanat eserlerinin sergilendiği Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, Devabil Kara’nın Ara Durum Sentezi adlı Resim Sergisi ile sezon açılışını gerçekleştirdi. Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile yılı kapatacak olan Çağdaş Sanatlar Galerisi, 2020 yılında birbirinden eşsiz sergilerle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile çok sayıda akademisyenin katıldığı sergi açılışına, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Eskişehirli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

“SANAT BUGÜNE DEĞİL GELECEĞE BAKARAK YOLCULUNU SÜRDÜRÜR”

Sanatseverlerin büyük bir beğeni ile takip ettiği serginin açılış konuşmasını sanatçı Devabil Kara yaptı. Eskişehir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kara, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a, Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına ve Anadolu Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti. “Sanat kendi yolculuğunu yaparken aslında tek bir düzlem izlemez. O, yaptığı şey geçmişi bugüne bağlayıp, geleceğe bir dip not, bir iz bırakmak. Bu izi bırakırken de kurumların ve buna destek veren erkin çok önemli bir rolü var. Kurumlar ancak sanatla buluştukları zaman, toplum daha kültürel bir aydınlığa kavuşur, çünkü sanat bugüne değil geleceğe bakarak yolculunu sürdürür” diyen Kara, toplumların ilerlemesi ve kültürel anlamda gelişmesinin sanatın en büyük rollerinden biri olduğunu kaydetti. Kara, konuşmasına “Buna öncülük yapan kültür kurumlarının özellikle de

kamu alanlarının açılması sanatı yüceltmektedir ve toplumla buluşturmaktadır. Bu buluşmayı üstlenen ve buna katkı üreten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u kutluyorum” diye devam etti.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ’NDEN SANATA SONSUZ DESTEK

Açılışta konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin sanata sonuna kadar destek olacağını söyledi. Sanata destek olmak için de sürekli yeni pencereler açmak istediklerini belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde 2019’un son sergisini gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2020 yılında çok daha iyi ortamlarda sanatseverlerle bir arada olmak istediklerini dile getiren Başkan Kazım Kurt, “Bu galeri, sanatın sadece sergilenmesini öteleyip, artık eğitimini de gerçekleştirecek bir aşamaya gelirse yavaş yavaş hedeflerine ulaşacak hale gelir” dedi. Başkan Kurt, danışman hocalardan bu doğrultuda yeni ufuklar açmalarını istedi.

BİRBİRİNDEN ÖZEL ESERLER YER ALIYOR

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Kurt ve sergiye katılan sanatseverler sanatçı Devabil Kara ile birlikte sergiyi gezdi. Başkan Kurt, büyük beğeni toplayan eserlerle ilgili sık sık Kara’dan bilgi aldı. Devabil Kara’nın birbirinden özel eserlerinin yer aldığı “Ara Durum Sentezi Resim Sergisi, 49 gün boyunca gezilebilecek. Sergi, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü sona erecek. Eserlerinde nesnenin iz olarak bıraktığı boşluk üzerine yoğunlaşıp, nesne ve zaman arasındaki karmaşık ilişkiyi sorgulayan Devabil Kara, sanatını ‘hem zamanın içinde hem de dışında gezinerek geçmiş ve gelecek arasındaki boşluğu tamamlayan imgeler oluşturmaya çalışıyorum’ diye tanımlıyor.

Devabil Kara’nın Ara Durum Sentezi Resim Sergisi’ni görmek isteyen sanatseverler, her gün 10:0018:00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Galerisi’ni ziyaret edebilir.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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