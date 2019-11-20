Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı

Anadolu Üniversitesi 20192020 Öğrenci Futbol 2. Ligi ilk haftasında, Yunus Emre Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) karşı karşıya müsabakayı 70’lık skor ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu kazandı.

Maça hızlı başlayan Eskişehir Meslek Yüksekokulu art arda bulduğu goller ile ilk yarıyı 40 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili bir oyun sürdüren EMYO, Yunus Emre Meslek Yüksekokuluna karşı üstünlüğünü koruyarak 3 gol daha buldu. 7 gollük galibiyetle lige iddialı bir giriş yapan EMYO ekibi, ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

“Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz”

Maç sonu değerlendirmelerinde lige namağlup bir şekilde devam etmek istediklerini belirten Eskişehir Meslek Yüksekokulu Takım Kaptanı Burak Çetin, “İyi bir maç oldu. Takımımız hazır olduğu için kolay geçti. Kadro olarak gayet kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Ligde namağlup bir şekilde ve kısmetse hiç gol yemeden ilerlemek istiyoruz. Birinci lige tekrar dönmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.