Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 2. Ligi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun karşı karşıya geldiği maçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi 71’lik skorla kazandı.

Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası’nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Engelliler Entegre Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesine karşı birçok atak elde etmesine rağmen yalnızca 1 gol bulabildi. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ekibi, maçın ilk yarısın 51’lik skor avantajıyla tamamladı. Rahat bir ikinci yarı geçiren Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 gol daha bularak sahadan 71 galip ayrıldı.

“Turnuvaya yakışır bir maç oldu”

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlusu Latif Orakçı, “ Güzel bir maçtı. Sakatlık olmadı ve gençler saygı çerçevesi içinde oynadılar. Bana göre turnuvaya yakışır bir maç oldu. 71’lik skorla galip geldik. Fakat rakip takımımızın durumu belliydi. Onlarda çok güzel mücadele etti. Her iki takımada gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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