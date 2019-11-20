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Ampute dansçı Derya, Türkiye´yi Rusya´da temsil edecek

DHA

ESKİŞEHİR'de sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yapan Derya Soyiç (29), partneri Koray Orbay ile birlikte Rusya´nın başkenti Moskova´da yapılacak Uluslararası Sanat Festivali´nde Türkiye´yi temsil edecek.

ESKİŞEHİR'de sağ ayak ve sol bacağındaki protezlerle tango ve vals yapan Derya Soyiç (29), partneri Koray Orbay ile birlikte Rusya´nın başkenti Moskova´da yapılacak Uluslararası Sanat Festivali´nde Türkiye´yi temsil edecek.
Eskişehir'de yaşayan Nuriye-Tekin Soyiç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Derya, omuriliğin tam kapanmaması olan 'meningomyelocele´ hastalığıyla dünyaya geldi. İlk ameliyatını 5 yaşındayken geçiren Derya Soyiç'in 12 yaşına geldiğinde sağ ayağında nöropatik ülser denilen yara açıldı. Yaklaşık 7 yıl tedavi görmesine rağmen sonuç alınamayınca sağ ayağı kesildi. Sol ayağında açılan yara hızla büyüdü. Derya'nın 25 yaşında da sol bacağı diz altından kesildi. Derya Soyiç, ayak ve bacak protezi kullanmasına rağmen doktorunun tavsiyesi ile dans etmeye başladı. Tango Eskişehir Dans Okulu´na yazılan ve eğitmen partneri Koray Orbay ile tango ve vals yapan Soyiç, azmiyle ilham kaynağı oldu.
RUSYA´DA TÜRKİYE´Yİ TEMSİL EDECEK
Ampute dansçı Derya Soyiç ve partneri Koray Orbay, Rusya´nın başkenti Moskova´da yapılacak olan Uluslararası Sanat Festivali´ne davet edildi. Festivalde Türkiye´yi temsil edecek olan Soyiç, Eskişehir´de de birçok farkındalık projesinde yer aldığını ifade ederek, "Moskova kendimizi keşfedeceğimiz bir sahne olacak. Bizim için Eskişehir´i ve Türkiye´yi Rusya´da temsil ediyor olmak ayrı bir gurur olacak. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. Rusya´nın başkenti Moskova´da 25 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Sanat Festivali´ne 40 ülkeden 2 bin kişinin katılım göstereceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
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  • İKİNDİ 15:23
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