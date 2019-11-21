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(Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak uygulama Acil durumda tek tuşla polis, ambulans ve ...

İHA

Eskişehir'de, özel bir okulda okuyan 5 lise öğrencisi tarafından acil durumlarda 'hayat kurtaracak' cep telefonu uygulaması hazırlandı. Tek Tuşla Hayata Bağlan aplikasyonuyla polis, ambulans, itfaiye ve orman yangını gibi yaşanabilecek olası acil durumlarda tek tuşla konum gönderilerek, olumsuz durumların en aza indirilmesi hedefleniyor.

(Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak uygulama Acil durumda tek tuşla polis, ambulans ve itfaiyeye haber veriliyor 11’inci sınıf öğrencisi Eylül Karagöz: “4 acil yardım servisini bu uygulamada birleştirdik” 11’inci sınıf öğrencisi Emre Barış: “İnsanların eski hastalık geçmişleri veya kan grubu tarzında bilgilerin alınmasını bekliyoruz”

Eskişehir’de, özel bir okulda okuyan 5 lise öğrencisi tarafından acil durumlarda ‘hayat kurtaracak’ cep telefonu uygulaması hazırlandı. Tek Tuşla Hayata Bağlan aplikasyonuyla polis, ambulans, itfaiye ve orman yangını gibi yaşanabilecek olası acil durumlarda tek tuşla konum gönderilerek, olumsuz durumların en aza indirilmesi hedefleniyor.
Özel bir okulda öğrenim gören 5 lise öğrencisi, elbirliğiyle hazırladıkları uygulamayla insanların hayatına dokunmayı hedefliyor. Tek Tuşla Hayata Bağlan adlı cep telefonu aplikasyonunda, yaşanabilecek acil durumlar karşısında polis, ambulans, itfaiye ve orman yangını ekiplerine tek tuşla ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulamada, kişiler bulundukları yerin adres bilgisine sahip olmasa da konum gönderilerek vakit kaybı önlenmiş oluyor.

“4 tane acil yardım servisini bu uygulamada birleştirdik”
Uygulama hakkında bilgi veren 11’inci sınıf öğrencisi Eylül Karagöz, “Bizim projemiz, acil yardım servislerine konum bilgisi veren bir aplikasyon aslında. Bunun yapmamızın sebebi belli başlı birçok sebebi var. Biz 4 tane acil yardım servisini bu uygulamada birleştirdik. Bunlar, itfaiye, orman yangını, polis ve ambulans olmak üzere. Polisi seçmemizin en önemli nedenlerinden biri Türkiye’de çok fazla kadına şiddet ve cinayet olayları görülüyor. Bu olaylar esnasında acil yardım alabilecekleri yerleri aramak onları daha çok tehlikeye sokabiliyor. O yüzden biz şöyle düşündük; bu uygulamadaki butona basarlarsa onları daha çok koruyabiliriz ve konumlarına anında ulaşabiliriz. İtfaiye için ise, yağın esnasında çok fazla karbondiyoksit salınıyor. Dolayısıyla konuşmaları da çok mümkün olmuyor. Bunun önüne geçebilmek için de itfaiye butonunu ekledik. Ambulans için de olay anında insanlar çok stres altında olabilirler. Bulunduğumuz konumu bilmeyebiliriz. Olayı anlamak için çok da mümkün olmayan bir yerde olabiliriz. Bunların önüne geçmek için böyle bir uygulama tasarlamayı düşündük” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Karagöz, uygulamanın taslak olarak hazır ve çalıştığını, ancak eksiklerinin olduğundan bahsederek, “Biz, uygulamadaki yazılımı kabataslak şekilde hazırladık. Şuanda uygulamamız çalışıyor. Uygulamamıza ses tanıma özelliğiyle, örneğin ‘İmdat’ gibi kelimelerin söylenmesiyle uygulamanın açılması gibi hedeflerimiz var. Ama bunu yapmak için çok fazla yazılım bilgisi gerekiyor. Bizim de çok fazla bir yazılım bilgimiz yok. Ortalama yazılım bilgimiz olduğundan bunları yapamadık. O yüzden bu konuda yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 34 aylık bir süreçte hazırladım”
Uygulamanın yazılımını hazırlayan 11’inci sınıf öğrencisi Emre Barış, “Uygulama yazılımını ben hazırladım. Bu yazılımı hazırlarken, iki farklı dil kullandım. İksemel ve java olarak. İksemel ile uygulamanın görünümünü ve ona benzer şeylerini ayarladım. Java üzerinden de daha teknik konuları yani mesajı nasıl alacağı ve nereye atacağı tarzında bilgileri ayarladım. Yazılımı hazırlarken, ilk başta sadece butonları koyarak en basit aşamadan başlayıp, sonra mesajı ardından konumu almaya başladık. Yaklaşık 34 aylık bir süreçte hazırladım” diye konuştu.

“İnsanların eski hastalık geçmişleri veya kan grubu tarzında bilgilerin alınmasını bekliyoruz”
Barış, uygulamadaki eksikler konusunda yardım istediklerini de belirterek, “Şuan uygulamadaki eksik kısımlar, özellikle 2 planımızda olan ve yapamadığımız yer var. Bir tanesi T.C. kimlik numaralarından bizim insanların eski hastalık geçmişleri veya kan grubu tarzında bilgilerin alınmasını bekliyoruz. Bunu yapabilmemiz için de tabii ki devletle bir bağlantımızın olması gerekiyor ki bütün T.C. kimlik numaralarından ulaşılabilsin. O açıdan bir eksikliğimiz var ve en önemlisi de benim yazılım eksikliği çektiğim konulardan bir tanesi, bizim ‘İmdat’ ve ona benzer kelimelerin bağırıldığında uygulamanın otomatik olarak açılmasını istiyoruz. Bunu yapabilmek için ilk önce frekansı ayarlanması sonra da kelime tanımlanması yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha çok bize devlet yardımcı olursa, işimiz daha kolay olabilir”
11’inci sınıf öğrencisi Deniz Okumuş ise, devletten destek beklediklerini söyleyerek, “Bizim uygulamamızın amacı, bulunduğunuz konumu bilmemeniz ya da konuşamamanız durumunda bulunduğunuz konum koordinat şeklinde en yakın acil servisine ulaştırılıyor. Onlar da buna ulaşmadan önce bir tane teyit butonumuz var. Bu da yanlış basılmanın önüne geçmek için. Bundan sonra da en yakın acil servisler size yardım için yola çıkıyor. Uygulamada, insanların T.C. kimlik numaralarına ulaşılması gizli bir durum. Bu daha kişisel olduğu için öncelikle bunu devletin onaylaması lazım. Ambulans, orman yangını, itfaiye ve polis birimleriyle devleti konuşup anlaşılması gerekiyor. O yüzden daha çok bize devlet yardımcı olursa, işimiz daha kolay olabilir” dedi.

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

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