Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., savunma ve havacılık sektörünün önde gelen kritik sistemler tedarikçisi Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. (AYESAŞ) firması ile Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

TEI Eskişehir yerleşkesinde gerçekleşen imza törenine TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin’in yanı sıra üst düzey yöneticilerle birlikte Savunma Sanayii Başkanlığından yetkililer katıldı.

Yapılan açıklamada, "Platform ile ara yüzü, algılayıcılardan gelen bilgiler ve kullanıcıdan gelen komutlar doğrultusunda, eyleyicilere komutlar göndererek motorun istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, motorun kontrol ve sağlık fonksiyonlarını içeren sistemin bütünü olan SMKS, millî bir proje olarak havacılık motorları üretiminde yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve ilk kez yerli imkânlarla geliştirilecektir.Tasarımı, donanımı ve imalatı AYESAŞ tarafından geliştirilecek olan SMKS, kritik önem taşıyan bir parça olarak Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında yer almaktadır" denildi.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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