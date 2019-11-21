Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği Önce bilgi verdiler sonra fidan dağıttılar

Eskişehir il Sağlık Müdürlüğü 20 Kasım Koah Farkındalık Günü nedeniyle bir stant açarak bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü de bu özel gün nedeniyle fidan dağıtarak destek verdi. Şehir Hastanesi poliklinik bölümünde yapılan etkinliğe, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Anıl Uçan, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Dr.Fulya Akkurnaz, Ağaçlandırma Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ve Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran katıldı. Vatandaşlara koah hastalığına sebep olan etkenler ve tedavi yöntemleri anlatıldı, temiz havanın önemi vurgulandı. Broşür ve kitapçık dağıtımını yanı sıra, farkındalık oluşturmak için Orman Fidanlığından getirilen 600 adet sedir ve lavanta fidanı hediye edildi. Fidan dağıtımı büyük ilgi gördü ve renkli anlar yaşandı.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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