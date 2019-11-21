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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da staj imkânı

İHA

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilerine Almanya'da staj imkânının kapılarını açacak olan önemli bir iş birliğine imza attı.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da staj imkânı

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilerine Almanya’da staj imkânının kapılarını açacak olan önemli bir iş birliğine imza attı.
Anadolu Üniversitesi, öğrenci odaklı hizmet anlayışı ve ilke edindiği uluslararasılaşma vizyonundan hareketle, öğrencilerine yönelik ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor Almanya’da kariyer hedefleyen kişilere, bu fırsatı sunmak ve aracılık yapmak üzere kurulan Federal Sosyal ve Çalışma Bakanlığı’nın ve Federal İş Kurumu ve Uluslararası ve Uzman Yerleştirme Merkez Ofisi (ZAV) ile yapılan iş birliği neticesinde artık Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri Almanya’da staj yapabilecek. Yaz dönemlerinde 3 aylık süre ile gerçekleştirilecek olan staj programı sayesinde öğrenciler, hem uluslararası alanda mesleki deneyim sahibi olacaklar hem de yabancı dillerini geliştirme imkânı yakalayacaklar.
Dünyanın pek çok ülkesinden Almanya’ya yapılan staj başvurularında arabuluculuk konusunda yetkili ve güvenilir bir kurum olan ZAV ile Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi arasında yapılan bu iş birliği, Turizm Fakültesi öğrencilerinin uluslararası alanda deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.
Farklı alanlarda staj imkânı
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ZAV arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler; mutfak, servis, kat hizmetleri gibi farklı alanlarda staj yapabilecekler. İş birliği çerçevesinde ZAV ise stajyer öğrencilerin, otel ve restoranlara yerleştirilmesinde aracılık görevini üstlenecek. Bunun yanında anlaşma ve staj koşullarının hukuka uygunluğu ile staj yerlerinin ihtiyaçlara uygunluğunu denetleyecek.
Kimler staj programından yararlanabilecek?
Henüz mezun olmamış ve yeterli seviyede Almanca bilgisine sahip olan tüm öğrenciler, staj programından yararlanabilecekler. 18 yaşından küçük olan öğrencilerden ise ailelerinin onay beyanı istenecek. Her öğretim yılında 3 ayı geçmeyecek şekilde ve yaz dönemlerinde gerçekleştirilecek olan staj programı kapsamında öğrenciler, Almanya’da iş deneyimi fırsatı yakalamış olacaklar. Gerekli kriterleri sağlayan öğrencilerin yapmaları gereken ise Federal İş Kurumu’na başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde iletmek olacak. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle her yıl 15 Şubat tarihine kadar öğrencilerin ZAV’a başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.
Öğrencilere ne tür imkânlar sağlanacak?
Haftalık 40 saatlik bir çalışma programına sahip olacak öğrencilere, aylık 350 Avro ödeme yapılacak. Öğrencinin programa kabulünün ardından 150 Avroluk yol ücreti ödemesi gerçekleştirilecek. Kendi ülkesinde yeterli bir sağlık sigortasına sahip olmayan öğrencilerin sigorta işlemleri, Almanya’daki işveren tarafından yapılacak. Öğrenciler, bu avantajların yanı sıra staj süresince herhangi bir yemek ve konaklama ücreti ödemeyecekler.

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

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