Başkan Ataç Çeltik’te Vatandaşlarla Buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç Çeltik’te Vatandaşlarla Buluştu

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Konya'nın Çeltik ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç Çeltik’te Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Konya’nın Çeltik ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de bulunan Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş’ın daveti üzerine ilçeye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dernek Başkanı Taş ve beraberindekilerle birlikte ilçeye giden Başkan Ataç’ı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeltik İlçe Başkanı İsa Yalvaç karşıladı. Başkan Ataç ve beraberindekiler, ilk olarak bir kıraathanede vatandaşlarla buluşarak, sohbet etti. Daha sonra Ataç, ilçe esnafını gezip bol kazançlar diledi ve Gökpınar Mahallesi Çamlık Tepesi’nde gerçekleştirilen yağmur duası etkinliğine katıldı.
Son olarak da Başkan Ataç, Pençe2 Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın Kaşören Mahallesi’nde yer alan baba ocağını ziyaret etti. Burada aileyle görüşerek baş sağlığı dileklerini ileten Ataç, Çeltik ziyaretini sonlandırdı.
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, Çeltiklilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ataç, “Tepebaşı bölgemizde binlerce Çeltikli vatandaşımız yaşamaktadır. Kendileriyle Eskişehir’de sık sık bir araya geliyoruz ve çok güzel ilişkilerimiz var. Çeltiklilerin daveti üzerine ilçelerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok değerli Çeltik halkıyla bir araya gelerek, hoş sohbetler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için Çeltiklilere çok teşekkür ediyorum. Çeltiklilerle bugüne kadar sürdürdüğümüz sıcak ve samimi ilişkilerimizin hep sürmesini temenni ediyorum” dedi.
Dernek Başkanı Taş da, Başkan Ataç’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın bizleri kırmayarak ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu olduk. Çeltik halkı Başkan Ataç’ı çok seviyor ve çok büyük bir hayranlık duyuyor. Kendisine ziyaretlerinden, samimi ve sıcak sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da staj imkânı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da ...
Eskişehir´de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine ...
Prof. Dr. Taerim Lee’den uzaktan öğrenmede “derin öğrenme” vurgusu Lee, “Öğrenmeyi kalıcı hale getirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taerim Lee’den uzaktan öğrenmede “derin ...
Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi 9 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın 12 adrese ...
Dinçer Sümer'in yazdığı "Maviydi Bisikletim" seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Dinçer Sümer'in yazdığı "Maviydi Bisikletim" ...
Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği Önce bilgi verdiler sonra fidan dağıttılar
YEREL HABERLER Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği Önce ...
TEI - AYESAŞ arasında iş birliği anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER TEI - AYESAŞ arasında iş birliği anlaşması imzalandı
(Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak uygulama Acil durumda tek tuşla polis, ambulans ve itfaiyeye haber veriliyor 11’inci sınıf öğrencisi Eylül Karagöz: “4 acil yardım servisini bu uygulamada birleştirdik” 11’inci sınıf öğrencisi Emre Barış: “İnsanların eski hastalık geçmişleri veya kan grubu tarzında bilgilerin alınmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak ...
Sağlık Sen Başkanı Köksal’ın Diş Hekimleri Günü mesajı
YEREL HABERLER Sağlık Sen Başkanı Köksal’ın Diş Hekimleri Günü ...
Başkan Bıyık: “Çifteler turistlik bir ilçe yapmak için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Bıyık: “Çifteler turistlik bir ilçe yapmak ...
Ampute dansçı Derya, Türkiye´yi Rusya´da temsil edecek
YEREL HABERLER Ampute dansçı Derya, Türkiye´yi Rusya´da temsil ...
Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı
Öğrenci Futbol 2. Ligi’nin ilk kazananı Eczacılık Fakültesi oldu
YEREL HABERLER Öğrenci Futbol 2. Ligi’nin ilk kazananı Eczacılık ...
Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu
YEREL HABERLER Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu
Azmiyle örnek olan Derya’dan Başkan Ataç’a ziyaret Ampute Dansçısı Derya Soyiç, önümüzdeki ay Moskova’da dans yarışmasına katılacak
YEREL HABERLER Azmiyle örnek olan Derya’dan Başkan Ataç’a ...
Devabil Kara, Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile Eskişehirliler ile buluştu Başkan Kazım Kurt: “Odunpazarı Belediyesi sanata sonuna kadar destek olacak”
YEREL HABERLER Devabil Kara, Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile ...
Dr. Cemalettin Sevim'in Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Dr. Cemalettin Sevim'in Anadolu Medeniyetleri ...
Hem becerilerini geliştiriyor, hem de yeni teknikler öğreniyorlar
YEREL HABERLER Hem becerilerini geliştiriyor, hem de yeni teknikler ...
Özel yetenekli öğrencilerde mükemmelliyetçilik konuşuldu
YEREL HABERLER Özel yetenekli öğrencilerde mükemmelliyetçilik ...
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5´i çocuk 8 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5´i çocuk 8 yaralı
Yasa dışı yollarla sigara üreticimi yapan şahıslara KOM baskını Polis 2 kişiyi gözaltına aldı, binlerce liralık vergi kaybını önledi
YEREL HABERLER Yasa dışı yollarla sigara üreticimi yapan şahıslara ...
TEI özgün ürünlerini Tayland’da sergiledi
YEREL HABERLER TEI özgün ürünlerini Tayland’da sergiledi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X