Suriye’de kış kapıda, mülteciler yardım bekliyor Mülteci kamplarına gönderecek atkı, bere, hırka, kazak örecek gönüllü kadınlardan yardım bekleniyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), önümüzdeki kış ayları için Suriye'nin kuzeyinde yer alan mülteci kamplarına gönderecek kış malzemelerin örme çalışmalarına yardım edecek gönüllü kadınlardan yardım bekliyor.

Vakıf, kış ayları için kamplara gönderecek yardım toplamaya başladı. Bu çerçevede Eskişehir'de bulunan kadınların yardımıyla atkı, bere, hırka, kazak örecek. Gönüllü olarak bu örme çalışmasına katılmak isteyen kadınlar vakıf kadın kolları ile birlikte bu çalışmayı sürdürecek. Örgü çalışmaları 31 Aralık sona ermesi halinde paketleyerek kamplara ulaştırılacak.

Konu ile ilgili bilgi aktaran Eskişehir Şube Başkanı Musa Karadaş, “Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çekinmeden kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi; 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere sığındı. Suriye’de halen 13,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşen ve bombaların altında yaşam mücadelesi veren savaş mağduru milyonlarca insan için kış mevsimi, birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sığınmacı kamplarında gıda, barınma ve sağlık sorunları meydana geldi. Saldırıların etkisiyle ülkenin kuzeyindeki kamplara her gün binlerce insan göç ediyor. Savaşın içine doğan Suriyeli bebeklerin acil olarak mamaya, çocukların bota ve monta, çadırlardaki insanların battaniye ve sobaya, ekmek fırınlarının una, hastaların ise ilaca ihtiyacı var. Barınmadan gıdaya, sağlık ve eğitim sorunlarından psikolojik yardımlara kadar çok sayıda acil ihtiyacı bulunan bu insanların verdiği yaşam mücadelesine şimdi kış soğukları da eklenince hayat onlar için daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. Kadınların yaptığı örgüleri kamplara gidecek. Eskişehir’de yardıma gönüllü olan kadınların çalışma sonunda ortaya çıkacak örgüler, kış aylarında kamplarda kalan bebek, çocuk olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin kullanması için oraya gönderilecek. Eskişehir’in yardımsever gönüllülerini bu acil insani ihtiyaca, çare olmaya davet ediyoruz. Çadır kentlerde yaşayan savaş mağduru kadın, erkek ve özellikle çocukları muhabbetimizle ve emeğimizle ısıtmak için atkı, bere, hırka, kazak örmeye bekliyoruz. Örgü çalışmamız 31 Aralıkta sona erecek olup dernek binamızda toplanan ürünler, yardıma destek olan arkadaşlarımızla beraber paketlenerek kamplara ulaştırılacaktır” dedi.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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