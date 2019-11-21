İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ’ye ziyaret

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Barba’yı ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Doç. Dr. Umut Koç, Doç. Dr. Oytun Meçik ile Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek ağırladı. Üniversite Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Büyükelçi Juan Gonzalez Barba’ya hediye takdim etti.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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