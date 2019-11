IODL 2019 Hindistan’ın Ambedkar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramesh Sharma’yı ağırladı Prof. Dr. Ramesh Sharma, öğrenmenin gücüne dikkat çekti

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (IODL 2019), Hindistan’ın Ambedkar Üniversitesinden Prof. Dr. Ramesh Sharma’yı ağırladı. Öğrenci Merkezi Salon 2016’da bir konuşma gerçekleştiren Ramesh Sharma, “Bilgi ve öğrenmenin gücü: Yapay Zeka Çağında Geleceğin Eğitimi” başlıklı konuşmasında; açık ve uzaktan öğrenme ve bilginin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ramesh Sharma: “Uzaktan öğrenme herhangi bir şeyin ikincisi değildir”

Öğrenme modellerinde yeniliğin kaçınılmaz ve gerekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ramesh Sharma, “Gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyacağımızı henüz bilmiyoruz; ancak eğitime yaklaşım noktasında bazı değişimlerin zorunlu olacağını biliyoruz. Kendi kendine öğrenme deneyimini yaygınlaştıracak şekilde okul müfredatlarında kredili ders yerine sayılacak uygulamalar artık Hindistan’da da uygulanmaya başladı ve eöğrenmenin yaygınlaşması için çalışmalar yürütülüyor. Toplumumuzda hala yüz yüze eğitim modelinin eöğrenmeden daha verimli olduğu düşüncesi hakim. Ancak en üst düzey yöneticilerimizden eöğrenmenin önemine dair açıklamalar duymaya başladık. Ülke politikacılarından bu konularda açıklamalar duymanın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Açık ve uzaktan eğitim konusunda model ve öğrenenler kadar öğreticilerin durumunun da önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ramesh Sharma şöyle konuştu:

“Uzaktan öğrenme konusunda, modelden yahut içerik kalitesi ve öğrenenlerin veriminden farklı şekillerde bahsedebiliyoruz; ancak önemli olan bir diğer nokta ise öğreticilerin bu süreçte hazır bulunuşluk düzeyleri. Çevrimiçi derslere olan talep günden güne artmakta ve bundan dolayı, öğretme, öğrenme, mesleki gelişim, ölçme değerlendirme, öğrenme teknolojileri, öğrenme davranışları ve öğretim becerileri yeterlilikleri ve destek mekanizmalarında değişimler meydana geliyor ve bunlarla birlikte 5G gibi yeni teknolojik gelişmeler sayesinde çok daha hızlı bir şekilde içeriğe erişebilir olmanın avantajıyla uzaktan eğitimi çok daha iyi sevilere getirmek mümkün.”

“Hepimizin öncelikle iyi birer öğrenen olması gerekiyor”

İçinde yaşadığımız çağda eğitimin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ramesh Sharma şöyle konuştu:

“Şayet biz yapay zekanın insanlığı hapsetmek yerine özgürleştirmesini göreceksek, burada ‘eğitim her şeydir’ ifadesi çok önem kazanıyor. Eğitimcilerin, eğitimcileri eğittiği bir iş dünyası yaratmaya çalışıyoruz. Sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zeka, blockzincir, artırılmış gerçeklikten bahsediliyor; ancak bunlar sanayi bakış açısıyla ifade ediliyor. Bu tartışmalar içerisinde eğitimciler nerede yer alıyor ve tüm bunları kim öğretecek bu konuda düşünmek gerekiyor.”

“Tehlikeli, belirsiz ve kesinliğe sahip olmayan bir dünyada yaşadığımız üzerine tartışmalar mevcut“ diyen Prof. Dr. Ramesh Sharma, “Birçok kuruluş geleceğe ilişkin beceriler noktasında önerilerde bulunmuş ve çoğu durumda ‘karmaşık problemler çözme’ becerisi en önemli beceri olarak ifade edilmiş. Peki öğrenme becerileri noktasında ne diyebiliriz. Bireysel beceriler noktasında durumu değerlendirdiğimizde, bu kuruluşlar tarafından önerilen becerilerin yeterli olmadığını görüyoruz. Hepimizin öncelikle iyi birer öğrenen olması gerekiyor. Öğrenme noktasında çok daha hızlı bir duruma gelmeliyiz; çünkü bilgi toplumunda yer alıyoruz. Bilgi toplumunda her gün yeni bilgiler üretilmekte ve bu yüzden çok hızlı bir şekilde yeni bilgileri edinmemiz gerekiyor. Çünkü her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bundan dolayı bizim de çok hızlı öğrenen bireyler olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

