Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Noel Baba'dan ev ve oyuncak bebek isteyen 7 yaşındaki evsiz kız çocuğu iki dileğine de kavuşuyor

Eskisehir İI Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebi ile çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Odunpazarı Ağapınar İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik, jandarmanın görevleri ve yürüttüğü faaliyetler hakkında tanıtımı yapılarak çizgi film gösterimi yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada, “Eskisehir İl Jandarma Komutanlığı olarak, çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanması ile güvenlik trafik uygulamalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.