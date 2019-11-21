Anadolu Üniversitesi ile ESO arasında iş birliği imzalandı Üniversit sanayi iş birliği kapsamında kişisel ve mesleki eğitimler verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi ile ESO arasında iş birliği imzalandı Üniversit sanayi iş birliği kapsamında ...

İHA

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında; eğitim, araştırma, proje hazırlama ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile ESO arasında iş birliği imzalandı Üniversit sanayi iş birliği kapsamında kişisel ve mesleki eğitimler verilecek

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında; eğitim, araştırma, proje hazırlama ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Salonunda, gerçekleştirilen imza töreninde; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş taraflar adına imza attı. Eskişehir Sanayi Odası tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda; kişisel ve mesleki eğitimlerin yanında sertifika programlarının da düzenlenmesini öngören protokol, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermeyi de amaçlıyor. Protokolde, oda üyelerinin yararlanabilecekleri kurs ve esertifika programlarını içerisinde bulunduran anlaşma ile bilimsel, sosyal ve kültürel organizasyonlara da katkı sağlanması bekleniyor. Aynı zamanda, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin faydalanabilecekleri staj imkanları da protokolün maddeleri arasında yer alıyor. ESO tarafından düzenlenecek kongrelerin, akademik açıdan desteklenmesi ile Eskişehir sanayisinin gelişmesi temel alınan konular arasında bulunuyor.
“Sektörsivil toplum ile ilişkili bir koordinatörlük merkezi oluşturduk”
Protokol anlaşması öncesinde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, bizlerin üniversite olarak elimizde olan bilgi birikimi ve kendi çalışma alanımızda Eskişehir sanayisine ne tür fayda sağlayabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Kaldı ki, bizim de Eskişehir Sanayi Odasından öğreneceğimiz önemli hususlar olduğunu dile getirmiştik. Bu kapsamda, sektörsivil toplum ile ilişkili bir koordinatörlük merkezi oluşturduk. Burada, bu merkez sayesinde karşılıklı olarak gerçek ihtiyaçlara yani Eskişehir sanayisinin bizim yapabileceğimiz, bizim kapasitemizin yeteceği, elimizden gelen imkanları kullanabileceğimiz, gerçek ihtiyaçlara gerçek çözümleri nasıl üretebiliriz konusunda çalışmalar yapmaya başladılar. Hem üniversite hem de Eskişehir Sanayi Odası ekipleri bu konuda bir takım çalışmalarla ve irtibatta bulunmaya başladı. Biz de bugün bu irtibatlar neticesinde, bu işi bir protokole dökmeyi düşündük. Eskişehir Sanayi Odasına, yönetimine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Üniversitesanayi iş birliğine çok inanıyoruz”
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Tabii ki bu protokol işin sondan bir önceki aşaması. Bundan birkaç ay öncesinde rektör hocamızın önderliğinde hocalarımızın çok kıymetli ziyaretleri oldu. Koyduğumuz vizyon çerçevesinden üniversitesanayi iş birliğini başaracağız. Üniversitesanayi iş birliğine çok inanıyoruz. Yeni vizyonumuzla değişin Anadolu Üniversitesi, değişen Eskişehir sanayisiyle örtüşerek, büyüyerek çok daha başarılı olacaktır. İki kurum birlikte başarı hikayesi oluşturacaktır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve ESO Başkanı Kesikbaş, iş birliği protokolünü imzaladı.
Öte yandan tören, günün anısında çekilen fotoğraf ile sona erdi.

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
Tarihi dekor içerisinde yemek keyfi
YEREL HABERLER Tarihi dekor içerisinde yemek keyfi
IODL 2019 Hindistan’ın Ambedkar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramesh Sharma’yı ağırladı Prof. Dr. Ramesh Sharma, öğrenmenin gücüne dikkat çekti
YEREL HABERLER IODL 2019 Hindistan’ın Ambedkar Üniversitesi'nden Prof. ...
İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ’ye ...
Suriye’de kış kapıda, mülteciler yardım bekliyor Mülteci kamplarına gönderecek atkı, bere, hırka, kazak örecek gönüllü kadınlardan yardım bekleniyor
YEREL HABERLER Suriye’de kış kapıda, mülteciler yardım ...
Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Öğretmenlere özel tiyatro gösterisi
Başkan Ataç Çeltik’te Vatandaşlarla Buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Çeltik’te Vatandaşlarla Buluştu
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da staj imkânı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Almanya’da ...
Eskişehir´de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine ...
Prof. Dr. Taerim Lee’den uzaktan öğrenmede “derin öğrenme” vurgusu Lee, “Öğrenmeyi kalıcı hale getirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taerim Lee’den uzaktan öğrenmede “derin ...
Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi 9 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın 12 adrese ...
Dinçer Sümer'in yazdığı "Maviydi Bisikletim" seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Dinçer Sümer'in yazdığı "Maviydi Bisikletim" ...
Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği Önce bilgi verdiler sonra fidan dağıttılar
YEREL HABERLER Koah Günü için fidanlı farkındalık etkinliği Önce ...
TEI - AYESAŞ arasında iş birliği anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER TEI - AYESAŞ arasında iş birliği anlaşması imzalandı
(Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak uygulama Acil durumda tek tuşla polis, ambulans ve itfaiyeye haber veriliyor 11’inci sınıf öğrencisi Eylül Karagöz: “4 acil yardım servisini bu uygulamada birleştirdik” 11’inci sınıf öğrencisi Emre Barış: “İnsanların eski hastalık geçmişleri veya kan grubu tarzında bilgilerin alınmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Lise öğrencilerinden hayat kurtaracak ...
Sağlık Sen Başkanı Köksal’ın Diş Hekimleri Günü mesajı
YEREL HABERLER Sağlık Sen Başkanı Köksal’ın Diş Hekimleri Günü ...
Başkan Bıyık: “Çifteler turistlik bir ilçe yapmak için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Bıyık: “Çifteler turistlik bir ilçe yapmak ...
Ampute dansçı Derya, Türkiye´yi Rusya´da temsil edecek
YEREL HABERLER Ampute dansçı Derya, Türkiye´yi Rusya´da temsil ...
Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı
Öğrenci Futbol 2. Ligi’nin ilk kazananı Eczacılık Fakültesi oldu
YEREL HABERLER Öğrenci Futbol 2. Ligi’nin ilk kazananı Eczacılık ...
Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir Meslek Yüksekokulu lige iddialı başladı
Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu
YEREL HABERLER Ara tatildeki öğretmenlerin tercihi İnönü oldu
Azmiyle örnek olan Derya’dan Başkan Ataç’a ziyaret Ampute Dansçısı Derya Soyiç, önümüzdeki ay Moskova’da dans yarışmasına katılacak
YEREL HABERLER Azmiyle örnek olan Derya’dan Başkan Ataç’a ...
Devabil Kara, Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile Eskişehirliler ile buluştu Başkan Kazım Kurt: “Odunpazarı Belediyesi sanata sonuna kadar destek olacak”
YEREL HABERLER Devabil Kara, Ara Durum Sentezi Resim Sergisi ile ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X