Anadolu Üniversitesi ile ESO arasında iş birliği imzalandı Üniversit sanayi iş birliği kapsamında kişisel ve mesleki eğitimler verilecek

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında; eğitim, araştırma, proje hazırlama ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda, gerçekleştirilen imza töreninde; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş taraflar adına imza attı. Eskişehir Sanayi Odası tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda; kişisel ve mesleki eğitimlerin yanında sertifika programlarının da düzenlenmesini öngören protokol, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermeyi de amaçlıyor. Protokolde, oda üyelerinin yararlanabilecekleri kurs ve esertifika programlarını içerisinde bulunduran anlaşma ile bilimsel, sosyal ve kültürel organizasyonlara da katkı sağlanması bekleniyor. Aynı zamanda, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin faydalanabilecekleri staj imkanları da protokolün maddeleri arasında yer alıyor. ESO tarafından düzenlenecek kongrelerin, akademik açıdan desteklenmesi ile Eskişehir sanayisinin gelişmesi temel alınan konular arasında bulunuyor.

“Sektörsivil toplum ile ilişkili bir koordinatörlük merkezi oluşturduk”

Protokol anlaşması öncesinde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, bizlerin üniversite olarak elimizde olan bilgi birikimi ve kendi çalışma alanımızda Eskişehir sanayisine ne tür fayda sağlayabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Kaldı ki, bizim de Eskişehir Sanayi Odasından öğreneceğimiz önemli hususlar olduğunu dile getirmiştik. Bu kapsamda, sektörsivil toplum ile ilişkili bir koordinatörlük merkezi oluşturduk. Burada, bu merkez sayesinde karşılıklı olarak gerçek ihtiyaçlara yani Eskişehir sanayisinin bizim yapabileceğimiz, bizim kapasitemizin yeteceği, elimizden gelen imkanları kullanabileceğimiz, gerçek ihtiyaçlara gerçek çözümleri nasıl üretebiliriz konusunda çalışmalar yapmaya başladılar. Hem üniversite hem de Eskişehir Sanayi Odası ekipleri bu konuda bir takım çalışmalarla ve irtibatta bulunmaya başladı. Biz de bugün bu irtibatlar neticesinde, bu işi bir protokole dökmeyi düşündük. Eskişehir Sanayi Odasına, yönetimine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversitesanayi iş birliğine çok inanıyoruz”

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, “Tabii ki bu protokol işin sondan bir önceki aşaması. Bundan birkaç ay öncesinde rektör hocamızın önderliğinde hocalarımızın çok kıymetli ziyaretleri oldu. Koyduğumuz vizyon çerçevesinden üniversitesanayi iş birliğini başaracağız. Üniversitesanayi iş birliğine çok inanıyoruz. Yeni vizyonumuzla değişin Anadolu Üniversitesi, değişen Eskişehir sanayisiyle örtüşerek, büyüyerek çok daha başarılı olacaktır. İki kurum birlikte başarı hikayesi oluşturacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve ESO Başkanı Kesikbaş, iş birliği protokolünü imzaladı.

Öte yandan tören, günün anısında çekilen fotoğraf ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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