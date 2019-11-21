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Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği koruyucu hekimlik çalışmaları Bugüne kadar 54 bin ...

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Polikliniğimizin çalışmalarını büyütmek ve bilimsel çalışmalar ışığında ilerletmek için tüm kararlılığımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, halk sağlığı konusunda öne çıkan en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete giren ve hiçbir ücret talep edilmeyen poliklinikte bugüne kadar 54 bin 906 çocuk sağlık taramasından geçirildi. Poliklinikte tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı ise 28 bin 550’ye ulaştı. 15 bin 358 çocuğa flor uygulaması yapılan poliklinikte, 23 bin 778 çocuğa da ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Türkiye’de 4’üncü Eskişehir’de ilk olan poliklinik, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in de örnek gösterilen bir merkezi haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış poliklinikte çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyorlar. Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, sadece ağız sağlığı ile ilgilenmeyip, 418 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.
22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız Diş Sağlığı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu haftanın toplum sağlığında diş hekimlerinin rolünün iyi anlaşılması için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de ağız ve diş sağlığının diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre geri kalmış olması vahim bir durumdur” diyen Ataç, “Hekimleri ziyaret sıklığı, yıllık diş macunu tüketimi ve diş fırçası kullanımı hakkındaki verilere baktığımızda, ortaya çıkan durumun kabul edilemez olduğu aşikârdır. Üstelik ağız ve diş sağlığının bazı diğer hastalıklarla olan bağlantılarının araştırılmaya başlanması ve bu konuda umut verici bilimsel çalışmaların ortaya çıkmaya başlaması, ağız ve diş sağlığını genel sağlıktan ayıramayacağımızı bize göstermektedir” ifadelerini kullandı.
“Sağlık konusunda önemli atılımlar yaptık”
Sağlık konusunda önemli atılımlar yaptıklarını ve tüm kararlılıklarıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ataç, “Sağlık konusunda birçok atılım gerçekleştirdik. Yaptığımız en önemli atılımlardan biri de 2013 yılında kurduğumuz Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği oldu. Türkiye’de 4’üncü olan polikliniğimiz bugüne kadar on binlerce çocuğumuza hizmet verdi. Ayrıca Çukurhisar’da bulunan Diş Kliniği’mizde de mahalle sakinlerimizin sağlıklı bir ağız yapısına sahip olabilmeleri için hizmet vermeyi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Emin olmalısınız ki polikliniğimizin ve kliniğimizin çalışmalarını büyütmek ve bilimsel çalışmalar ışığında ilerletmek için tüm kararlılığımızla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“Hekimlerimizin fedakâr çalışmalarının somut kazanımlara döneceğine olan umutlarımı sürdürüyorum”
Başkan Ataç, tüm meslektaşlarının 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutlayarak, şöyle devam etti:
“Meslek etiği ve hekimlerimizin maddi ve manevi hakları konusunda çok yol kat ettik. 26 bini aşkın diş hekiminin ortak bir ses oluşturduğu Diş Hekimleri Odaları’nın başarılı çalışmalarını takdirle izliyor ve artarak devam etmesini diliyorum. Koruyucu hekimlik konusundaki emek veren hekimlerimizin fedakar çalışmalarının somut kazanımlara döneceğine olan umutlarımı artırarak sürdürüyorum. Bu duygularla tüm meslektaşlarımın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.”

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

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