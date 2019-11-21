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Çocuklara hakları anlatıldı ETOS’tan "Çocuklar Haklıdır" söyleşisi

İHA

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Çocuklar Haklıdır!" başlıklı bir söyleşi düzenledi.

Çocuklara hakları anlatıldı ETOS’tan "Çocuklar Haklıdır" söyleşisi

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “Çocuklar Haklıdır!” başlıklı bir söyleşi düzenledi.
Emek Gençlik Merkezi’nde yapılan söyleşiye, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Moderatörlüğünü ETOS Başkanı Nihal Bağcı’nın yaptığı söyleşiye Avukat Hüseyin Akçar ve Uzman Klinik Psikolog Ayşe Dönerce konuşmacı olarak katıldı. Çocuk haklarının ve sınav kaygısının konuşulduğu söyleşide, çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü de kutlandı. Söyleşide, ETOS Başkanı Bağcı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsendiğini söyledi. Ayrıca Bağcı, sözleşmeye 197 ülkenin de taraf olduğu belirtti.
‘Başarı ile sınav kaygısının eşdeğerde değil’
Çocukların yaşadığı sınav kaygısı ile ilgili konuşan Ayşe Dönerce, velilere sınav kaygısı yaşayan çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattı. Çocukların sorularını da yanıtlayan Dönerce, sınav kaygısı yaşayan çocukların, sınavlarda gösterdikleri akademik başarının bütün hayatını etkileyeceğini düşündüğünü ifade etti. Başarı ile sınav kaygısının eşdeğerde olmadığını belirten Dönerce, “Yeterli hissetmediğimizde daha çekingen davranabiliyoruz. Başarılı olmadığımızı düşündüğümüz için stres düzeyimiz de artıyor. Böyle olunca da sınavla ilgili düşüncemiz olumsuzlaşmaya başlıyor” şeklinde konuştu.
‘Çocukların hakları sadece 20 Kasım’da hatırlanmamalı’
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocukların sahip olduğu hakları anlatan Avukat Hüseyin Akçar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini açıklayarak, Çocuk Hakları Sözleşmesinin dünyadaki bütün çocukların haklarını koruyan evrensel bir beyanname olduğuna dikkat çekti. Çocukların haklarının sadece 20 Kasım’da hatırlanmaması gerektiğini belirterek, “1989 yılında imzalanmış olan bu Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi sonrası çocuklar belli bir hak durumuna ulaştılar. Eğitim, barınma, fizyolojik olarak korunma gibi birden çok haklara sahipler. 18 yaşından küçük olanlar hem Türkiye’de hem de dünyada çocuk olarak değerlendirilir. Biz bireylerin haklarından her zaman bahsediyoruz ama çocuk haklarından sadece 20 Kasım’da aklımıza geliyor” dedi.

ESKİŞEHİR

21 Kasım 2019 Perşembe

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