Eğitim Fakültesi lige 3 puanla başladı

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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 1. Ligi’nin ilk karşılaşması Eğitim Bilimleri Fakültesi ile İletişim Bilimleri Fakültesi arasında gerçekleşti.

Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası’nda oynanan müsabakayı 20’lık skorla kazanan Eğitim Fakültesi, lige galibiyetle başladı. Hızlı başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında Eğitim Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesine karşı birçok atak elde etmesine rağmen gol bulamadı. Eğitim Fakültesi karşısında iyi savunma yapan İletişim Bilimleri, kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. İki takımında bulduğu fırsatları değerlendirememesi sonucu ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya tempolu başlayan Eğitim Fakültesi, üst üste ataklarla rakibinin üzerine gitti. Savunması giderek zayıflayan İletişim Bilimleri Fakültesi ekibi, çok geçmeden kalesinde ilk golü gördü. İkinci devre son bulmadan durumu 20 yapan Eğitim Fakültesi, sahadan galip ayrıldı.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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