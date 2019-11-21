EUROES 2019 Avrupa Birliği Simülasyonu başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine bağlı İktisat Fakültesi ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen “EUROES 2019 Avrupa Birliği Simülasyonu”, 21 Kasım Perşembe günü Kongre Merkezi’nde başladı.

Üç komiteden oluşan simülasyonda; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu oluşturularak farklı konular ele alınıyor. Türkiye’nin birçok şehrinden toplam 90 katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, aynı zamanda bir ilk olma niteliği taşıyor.Öğrencilere, derslerde öğrendiği teorik bilgileri pratiğe aktarma fırsatı sunan simülasyon, uyarlanmış içerik ve tartışma ortamı sayesinde, diplomatik konuşma noktasında da kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. 2 gün sürecek etkinlikte; “Avrupa Şüpheciliği”, “Batı Balkan Genişlemesi” ve “Yenilenebilir Enerji” gibi başlıklar tartışılacak ve çözüm önerileri getirilecek.

“Katılımcılar arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini istiyoruz”

Simülasyonun açılışında yaptığı konuşmada iletişimin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ikili ilişkilerin kişisel bilgi düzeyini önemli ölçüde arttırdığından bahsetti. Etkinlikte emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkürlerini dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, “Bu tür etkinliklerin büyük faydası var. Her şeyden önce, insanların en büyük ihtiyacı olan iletişim sağlanıyor. Bu iletişim neticesinde, sahip olduğumuz entelektüel birikimi birbirimize aktarıyoruz. Burada, katılımcılar arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Buradaki bilgilere başka yerlerden de ulaşabilirsiniz fakat ikili ilişki ile öğrenme süreci bir bilgi havuzu oluşturur. Paha biçilemez bir durumdur. Tüm katılımcılara ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneğine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tarz fikirleriniz varsa hocalarınızla paylaşın. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeni şekillenen dünyayı ve dijital süreci bizden daha iyi biliyorsunuz. Öğrencilerimiz bilgi birikimlerini arttırmış şekilde bu etkinlikten ayrılsın istiyoruz. O paha biçilmez sosyal sermayelerinizi bizimle paylaşın.” şeklinde konuştu.

“Bu tür bir etkinlik, Türkiye’nin birçok örgün üniversitesinde yapılmıyor”

Simülasyona dair bilgiler veren İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin, Türkiye çapında parmakla gösterilir nitelikte olduğunu anlattı. Daha sonra, verdiği destekten ötürü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya teşekkürlerini dile getiren Tosunoğlu, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya bizlere verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik; Türkiye’nin birçok örgün üniversitesinde dahi yapılmıyor. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 2 gün boyunca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle, üniversitemizin “Global Kampüs” niteliğini ön plana çıkaracağız. Bundan sonraki yıllarda üzerine deneyim katarak bu ve bunun gibi etkinliklerin sayılarını arttırmak istiyoruz.” dedi.

ESKİŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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