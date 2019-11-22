Eskişehir´de uyuşturucu şüphelileri adliyede

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ESKİŞEHİR'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen 'şafak operasyonu'nda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik dün şafak vakti operasyon düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda, kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan evlerde, çamaşır makinesi gibi çeşitli yerlere gizlenmiş 638 sentetik hap, 16 gram skunk, 10,82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstasy hap ile tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve 49 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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