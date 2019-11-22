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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ile Alp Havacılık arasında alt yüklenicilik sözleşmesi imzalandı Anlaşma, ...

İHA

Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firmaları TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Alp Havacılık, TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi Aksesuar Dişli Kutusu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi'ni imzaladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ile Alp Havacılık arasında alt yüklenicilik sözleşmesi imzalandı Anlaşma, ilk yerli ve millî helikopteri olan Gökbey’e güç verecek

Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki lider firmaları TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Alp Havacılık, TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi Aksesuar Dişli Kutusu Alt Yüklenicilik Sözleşmesi’ni imzaladı.
Eskişehir’de gerçekleşen imza töreni ile yükleniciliğini TEI’nin üstlendiği ve Türkiye’nin ilk yerli ve millî helikopteri olan Gökbey’e güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru’nda kullanılması planlanan Aksesuar Dişli Kutusu’nun (ADK) tasarım ve imalatını Alp Havacılık yapacak.
ADK, motorun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli alt sistemlerin çalışmasını sağlayacak. TS1400 Turboşaft Motoru için kritik görevlere sahip olan ADK, millî proje olarak yurt dışı bağımlılığı azaltacak ve ilk kez yerli imkânlarla geliştirilecek.

ESKİŞEHİR

22 Kasım 2019 Cuma

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