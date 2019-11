Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Akyıldız'dan ‘Türkiye’deki Göç Yönetimi ve Uyum Süreci’ semineri

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği (EsAzDer)’nde ‘Türkiye’deki Göç Yönetimi ve Uyum Süreci’ konulu bir seminer verdi.

Eskişehir’deki üniversitelerde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler ve davetlilerin katıldığı seminer öncesi konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, ‘’20 Kasım 1991 tarihinde Azerbaycan’ın tarihi toprakları Karabağ’ın Karakend köyü yakınlarında Ermeniler tarafından düşürülen helikopterde, hayatını kaybeden devlet büyüklerini’’ rahmetle andı. Akabinde Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, ‘Türkiye’deki Göç Yönetimi ve Uyum Süreci’ konulu seminer sunumuna başlamadan önce, Türkiye Azerbaycan ilişkileri üzerine önemli noktalara değindi ve her iki ülkenin son dönemde yaptıkları çalışmalarda ve dış politikalarında, bir millet iki devlet anlayışının her zaman ön planda tutulduğunu ifade etti. Türkiye’ye son dönemde yaşanan göç dalgası hakkında geniş bir sunum yapan Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, devlet politikasında hassas ve önemli noktalardan bahsetti. Akyıldız, özellikle doğru bilinen yanlışlardan bahsederek; Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli, Afgan, Iraklı mültecilerin ve geçici koruma kapsamında olanların zor şartlar altında geçinmeye çalıştıklarını istatistiklerle anlattı. Ayrıca Akyıldız, Eskişehir’de gerçekleşen toplantı ve çalışmalardan bahsetti. Son dönemlerde Suriye ve Irak’ta yaşanan insanlık dramına ve çocuk ölümlerine dikkat çeken Akyıldız, Türkiye’nin başarılı göç yönetimi politikasının olduğunun altını çizdi.

Akyıldız, seminer toplantısı sonunda sorulan soruları cevapladı ve Azerbaycanlı soydaşlara Eskişehir İl Göç İdaresi olarak her zaman gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Seminer toplantısı sonunda Dernek Başkanı Cavid Aydın, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız’a, seminer sunumu nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.