Ara tatildeki 600 çocuk Doğal Yaşam Merkezini ziyaret etti

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 20192020 eğitim öğretim yılına verilen ara tatilinde yüzlerce çocuğu ağırladı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya devam ediyor. Son olarak 20192020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatili fırsat bilen yaklaşık 600 çocuk, aileleriyle birlikte Doğal Yaşam Merkezini ziyaret etti. Ziyaretçiler, ziyaretleri esnasında merkezde hayvan sağlığı, hayvan hakları ve bakımı ile ilgili konularda bilgi aldılar, duyarlılık göstererek de kedi ve köpeklerden sahiplendiler.

Merkez hakkında da bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise, doğanın hayvanlarla nasıl paylaşılacağını da anlatarak, misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Ziyaretleri sırasında duygularını anlatan öğrenciler, “Tatili fırsat bilip merkezde bulunan hayvanlarla bir araya gelmek istedik. Bütün hayvanlar çok tatlılar ve çok güzeller. Bizler burayı çok sevdik, bütün arkadaşlarımıza da gelip görmelerini tavsiye edeceğiz. Bir de kış aylarındayız, herkesten sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz” dediler.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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