Kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

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Eskişehir'de, yola kontrolsüz çıkan aracın sebep olduğu iddia edilen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza saat 11.00 sıralarında Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesinde yaşandı. 06 TSP 89 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye kontrolsuz olarak çıkınca seyir halinde bulunan 48 NC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki araç da yola savruldu. Meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Sağlık durumu bildirmesiyle kısa sürede olay yerine ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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