"Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cihat Arkan: "Sorunlarımız çözülmek bir yana artarak devam etmektedir"

Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Cihat Arkan, diş hekimlerinin sorunlarının artarak devam ettiğini belirtti.

Oda üyeleri, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sundu. Burada bir açıklama yapan Oda Başkanı Dt. Cihat Arkan, diş hekimlerinin sorunlarının çözülmek bir yana, artarak devam ettiğini belirtti. Sadece son 5 yılda sağlık çalışanlarına karşı 60 bin şiddet vakası olduğunu belirten Arkan, "Biz diş hekimleri toplumun ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendiğimiz sorumluluk içinde hareket ederek, karşılaştığımız sorunları çözmek durumundayız. Fakat ne yazık ki bizim sorunlarımız çözülmek bir yana, artarak devam etmektedir. Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin arttığı, sıradanlaştığı, neredeyse ölümlü olmadığı sürece artık basında bile yer almadığı bir ortamda ülkemizdeki modern diş hekimliğinin 111. yılını kutlamak ne derece anlamlı bilmiyorum. Daha bir kaç hafta önce bir meslektaşımız sadece dişi uyuşmadığı için hastası tarafından bıçaklandı. Yapılan bir çalışmada sadece son 5 yılda sağlık çalışanlarına karşı 60 bin şiddet vakası olduğu ortaya çıktı. Bu inanılmaz bir rakam ve artarak devam ediyor. Kaldı ki bu sadece adliyeye ulaşan vakalar. Eminim bunun kat be kat fazlası ulaşmıyor ve sadece basit taciz vakaları olarak sineye çekiliyor. Bu zor şartlarda mesleğini icra etmeye çalışan diş hekimlerinin yaşadığı başka bir sorun da insan gücü planlaması yapılmadan açılan çok sayıda üniversitedir. Daha 2000'li yılların başında 19 olan diş hekimi fakültelerinin sayısı bugün son açılanlarla beraber 100'e yaklaşmıştır. Daha onlarcası da açılış izni beklemektedir ve eminim ki kısa zamanda alacaklardır. Böyle giderse önümüzdeki 10 sene içinde ülkemizdeki diş hekimi sayısı tüm AB ülkesi diş hekimlerinin toplam sayısından daha fazla olacaktır. Gelecekte her meslek grubunda olduğu gibi eğitimli bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalacağız. TDB ve diş hekimleri odaları, kuruluşlarından itibaren hiç bir siyasi görünüşün etkisinde kalmadan etik değerlere saygılı, bilimsel temelli ağız diş sağlığı hizmetlerini, toplum genelinde önceleyen politikaları savunmuş ve savunmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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