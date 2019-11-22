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Et sıyırma makinesi ölüm getirdi Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

İHA

Eskişehir'de, et sıyırma makinesine kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi.

Et sıyırma makinesi ölüm getirdi Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

Eskişehir'de, et sıyırma makinesine kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi.
Alınan bilgilere göre; olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66. Sokak'ta bulunan bir kesimhanede yaşandı. Öğle saatlerinde, et sıyırmak için makinenin başına geçen Cihat İnal (20), bir süre çalıştıktan sonra iddialara göre, bir anlık dikkatsizlik soncu sağ kolunu makineye kaptırdı. Olay esnasında kesimhaneden gelen bir ses duyan aile yakınları İnal'ın bulunduğu yere gitti ve durumu görünce 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, vücudunun bir bölümü makineye kaptıran gencin, hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

ESKİŞEHİR

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:15
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  • İKİNDİ 15:22
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