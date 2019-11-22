Cam Sanatları Merkezi’nde Sanatçı Buluşmaları başladı

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen Sanatçı Buluşmaları başladı.

Yılsonuna kadar devam edecek olan etkinliğin ilk konuğu ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda da Cam Bölüm Başkanı Mustafa Ağatekin oldu. Sıcak Cam Atölyesi’nde atölyede çalışan cam sanatçıları ile beraber cama şekil veren Ağatekin, “Burada bulunmak benim için büyük bir keyif ve onur” dedi.

Sıcak Cam Atölyesi’nde çalışmalarına başlayan Ağatekin’i çok sayıda cam meraklısı izledi. İki gün boyunca Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi’nde cam meraklıları ile buluşacak olan Ağatekin’e, Sıcak Cam Atölyesinde çalışan cam sanatçılar da destek veriyor. Bir taraftan cama şekil veren Ağatekin diğer taraftan da cam meraklılarına yaptığı çalışmayı anlatıyor. Ağatekin, iki gün boyunca üreteceği cam eserlerden ikisini Odunpazarı Belediyesi’ne hediye edecek.

“Burada olmak büyük bir keyif”

Sıcak Cam Atölyesi’nde gerçekleştirdiği çalışma ile ilgili konuşan Mustafa Ağatekin, Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi’nin düzenlediği Sanatçı Buluşmaları programında ilk konuk olmaktan onur duyduğunu söyledi. Cam Sanatları Merkezi kurulduğunda özellikle de sıcak cam üfleme stüdyosunun danışmanlığını yürüttüğünü ifade eden Ağatekin, “Kurulduğu günden beri bu projenin devam etmesi, bayrağı devralan meslektaşlarımın cam sanatını insanlara tanıtmaktaki misyonu sürdürmeleri benim için çok

büyük keyif ve mutluluk” dedi. Sıcak cam üfleme alanında deneyimlerini artırmak istediğini belirten Ağatekin, sıcak cam atölyesinde çok iyi bir ekip olduğunu söyledi. “Bu ekiple çalışarak, tasarlamış olduğum çalışmaları sıcak cam üfleme şeklinde üretmek istiyorum. Benim için de keyifli bir yolculuk bu; çünkü bu merkezde yüzlerce insanın önünde bu işleri üretiyor olmak bana çok büyük bir keyif veriyor. Genellikle sanatçılar yaratı sürecinde kendi atölyelerinin içinde tek başına kalmak isterler, böyle var olmayı severler. Cam, özellikle belirli tekniklerde cam bir ekip gerektirir, tek başınıza yapabilmeniz mümkün değil. Bu nedenle de buradaki ekip arkadaşlarımla büyük bir keyifle çalışıyoruz” diyen Ağatekin, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu merkezde çalışmalarımızı sürdürmemize ve böyle bir programı başlatmamıza destek verdiği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sıcak Cam Sanatları ekibine de çok teşekkür ediyorum.”

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi, yılsonuna kadar 11 cam sanatçısını, cam meraklıları ile buluşturacak. Daha sonra da sanatçılar tarafından üretilen eserlerin yer alacağı bir sergi düzenlenecek.

ESKİŞEHİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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