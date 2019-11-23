Konservatuvar öğrencilerinden keman konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Keman Sınıfı Konseri, dinleyicilerle buluştu.

Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Özlem Sümer’in öğrencileri; İkbal Çınar, Bilge Gümüş, Irmak Güler, Ayşebahar Turunç, Duru Güzel, İrem Terken ve Gamze Su Kayış, ünlü bestecilerin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. W.A. Mozart, Ludwig Van Beethoven, A. Dvorak ve D. Schostakovıch gibi bestecilerin ölümsüz eserlerini seslendiren öğrencilere, Öğr. Gör. Gökçe Çağlar ve öğrencisi Ali Yazıcıoğlu da piyano ile eşlik etti. İki kısımdan oluşan konsere öğrencilerin aileleri büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerin yaptıkları konserlerle özgüvenlerini daha iyi duruma getirdiklerini belirten Doç. Özlem Sümer, "Bu konserlere hazırlık uzun zaman alıyor. Öğrencilerim sahneye çıkması çok özel bir çalışma istiyor; ama tabii ki en mükemmele ulaşmak da sahneye çıkmadan olmuyor. Sahnede olmaları kendilerine olan güvenlerini artırıyor. Sahnede 9 yaşında yeni başlamış öğrencimizi ve lisans 4. sınıf öğrencimizi birlikte izliyoruz. Keman eğitimi işte bugün sahnede gördüğünüz gibi çok uzun bir yol" diye konuştu.

ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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