Rektör Şenocak'ın Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin günlerini kutlayan Rektör Şenocak, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylerine kadar kutsal vatanın her bir köşesinde ve yurtdışında vazifelerini özveriyle ifa eden tüm öğretmenlerimizin; bilimi esas alarak ilerleyen, daima ileriyi ve ilerlemeyi hedefleyen üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğretmen adayı öğrencilerimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyor, sevgi ve saygı duyuyoruz. Aziz milletimizin varlığı ve bekası açısından son derece elzem olan, kültürümüzün, milli ve manevi değerlerimizin nesillerden nesillere aktarılmasını sağlayan, yarınlarımızın teminatı evlatlarımızı yetiştirmek gibi ulvi bir görevi olan öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. Yurdumuzun her bir köşesinde fedakârca çalışan, zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden, eğitim sistemimizin temel yapı taşı ve istikbalimizin mimarları öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bir medeniyeti bir kültürü inşa eden nesilleri yetiştiren, emekli olsalar, ebediyete irtihal etseler dahi yetiştirdikleri öğrenciler vesilesiyle topluma ve ülkeye hizmet etmeye devam eden müstesna bir mesleğe sahip tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş, görevi başında şehit düşmüş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

