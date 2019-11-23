Seyitgazi’deki şehit ailesini yalnız bırakmadılar

Eskişehir Seyitgazi’de bulunan Şehit Kamil Üngör Ortaokulu öğretmenleri, Ayvalı köyüne giderek okullarına ismi verilen şehidin önce kabrini ziyaret etti, ardından da anne ve babasını ziyaret ederek ellerini öptü.

14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör, şehit düşüşünün 14’üncü yılında, ismini vermiş olduğu okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından unutulmadı. Seyitgazi Ayvalı köyüne giden ve aralarında Şehit Kamil Üngör ortaokulu Müdüresi Ferah Nuray Yılmaz ve Okul Öğretmenleri Merve Tunca, Şeyma Balkan, Ömer Uluçay, Arzu Karagöz, Hazal Özlem Mert, baba Mehmet Üngör tarafından şehidin mezarı başında karşılandı. Ardından baba Mehmet ve anne Hacer Üngör, şehit oğullarını anlatıp evlerinde oluşturdukları köşeyi ziyaretçilere gösterdi. Şehidin son yazdığı mektubu gösteren anne Hacer Üngör, gözyaşları döküp oğluna kına yakıp askere nasıl gönderdiğini, nasıl ölüm haberini aldığını anlattı.

Şehit Kamil Üngör Ortaokulu Müdiresi Yılmaz; ’’Okulumuzun ismini taşıyan evladınızın eğitimcileriyiz, sizin evladınız bizim evladımızdır. Bu çocuklarımız oğlunuzun ismiyle büyüyerek bu vatana hayırlı bir evlat olacaklar. Bizler her zaman sizlerin yanındayız’’ diye belirtti.

Şehit Kamil Üngör ortaokulu Müdiresi Yılmaz ve beraberindekiler getirmiş oldukları tabloyu şehit ailesine taktim ettiler.

ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.