Hukuk Fakültesinden lige bol gollü başlangıç

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 1. Ligi’nde Hukuk Fakültesi ile Turizm Fakültesi karşı karşıya geldi. 21 Kasım Perşembe günü, Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası’nda oynanan mücadelenin kazananı 51’lik skorla Hukuk Fakültesi oldu.

Dengeli başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazanan Hukuk Fakültesi, bu şansı gole çevirerek 10 öne geçti. Penaltı golünden sonra morallenen Hukuk Fakültesi, art arda bulduğu gollerle ilk devreyi 30 önde kapattı. İkinci yarı daha etkili bir oyun sergilemek isteyen Turizm Fakültesi, kazandığı penaltıyı gol olarak değerlendirmeyi bildi. Yediği golden sonra oyunun kontrolünü tekrar eline alan Hukuk Fakültesi ekibi, 2 gol daha atarak sahadan 51’lik skorla galip ayrıldı.

Mustafa Çetinçakmak: “Dinamik bir kadro oluşturduk”

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Hukuk Fakültesi Takım Kaptanı Mustafa Çetinçakmak, “2 ayı aşkın süredir çalışıyorduk. Geçen seneden kalan bir iskelet takımımız vardı. Yeni gelen arkadaşlarımızın da katılmasıyla dinamik bir kadro olduk. Saygı ve sevgi çerçevesinde oyunlarımızı oynamaya çalışacağız” diye konuştu.

ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.