Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi'nde karşılık sohbet havasında geçen ziyarette Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet Rektör Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’a Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye etti.
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23 Kasım 2019 Cumartesi
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