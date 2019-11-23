Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde karşılık sohbet havasında geçen ziyarette Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet Rektör Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’a Anadolu Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye etti.

ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.