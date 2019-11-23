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Çocuk Senfoni Orkestrası muhteşem bir konsere imza atacak

İHA

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2 Aralık'ta muhteşem bir Yeni Yıl Konseri'ne imza atacak.

Çocuk Senfoni Orkestrası muhteşem bir konsere imza atacak

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2 Aralık’ta muhteşem bir Yeni Yıl Konseri’ne imza atacak.
Büyük bir sosyal sorumluluk projesi olan, kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok başarıya imza atan Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, sahnelediği başarılı performanslarına bir yenisi daha ekleyecek.
Orkestra, usta sanatçı Şef Rengim Gökmen ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile birlikte sahneye çıkacağı konserin hazırlıklarını, yoğun biçimde sürüyor.
Provaları süren Yeni Yıl Konseri’nde orkestra, Arturo Marquez’in ‘Danzon no:2’, Edvard Grieg’in ‘Piano concerto in a minör’ ve Franz Schubert’in ‘Symphony no:8’ eserlerini beğeniye sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin 12 ve 17 TL’lik biletleri ise, ‘biletinial.com’ adlı internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Konserden elde edilecek gelir de yine İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na aktarılacak.
Orkestra üyeleri konserlerine davet etti
Orkestrada 5 yıldır enstrüman çalan Ilgın Gülbasay, 2 Aralık’ta verecekleri konser öncesi çok heyecanlı olduklarını söyledi. Gülbasay, “Uzun süredir gece gündüz bu konser için çalışıyoruz. Daha önce de Fazıl Say gibi büyük sanatçılarla konser vermiştik, o zaman da çok heyecanlanmıştık. Bu sefer de Rengim Gökmen ve Gülsin Onay’la konserimiz var. 2 Aralık’ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki konserimize herkesi bekliyoruz” dedi.
Orkestrada 5 yıldır yer alan bir diğer isim Ayşe Elif Yavuz da, “Belçika ve Arnavutluk’a gittik güzel konserlerimiz oldu. Şimdi de Gülsin Onay ve Rengim Gökmen ile 2 Aralık’ta konser vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır bu konser için çalışıyoruz. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki konserimize herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.
Orkestrada 3 yıldır enstrüman çalan Sude Büyüktepe ise, “Daha önce orkestra olarak birçok ünlü sanatçıyla sahne aldık. Turnelerimiz oldu. Şimdi ise Gülsün Onay ve şef Rengim Gökmen çalacağız. Konser için çok heyecanlıyız. Tüm Eskişehir’i 2 Aralık akşamı saat 8’de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

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